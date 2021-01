L’Egypte et le Qatar renouent leurs relations diplomatiques

Par Mohamed Fayed — L’Egypte et le Qatar ont renoué, mercredi, leurs relations diplomatiques après plus de trois années de rupture, a annoncé un communiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères.« L’Egypte et le Qatar ont échangé deux notes officielles selon lesquelles les deux pays sont convenus de reprendre leurs relations diplomatiques », selon le communiqué.

Le document ajoute que cette décision a été prise en raison des obligations mutuelles de la déclaration d’Al-Ula, qui a été signée lors du 41e sommet du Conseil de coopération du Golfe en Arabie saoudite.

L’accord d’Al-Ula a mis fin au boycott contre le Qatar du quartet arabe, composé de l’Egypte, de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de Bahreïn.