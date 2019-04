L’Egypte et le Tchad décidés à renforcer la coopération dans nombre de domaines

Le ministre égyptien du Secteur public, Heshem Tawfik et le ministre tchadien de l’Economie et du Développement industriel, Ahmed Mohammed Basher, en visite de travail en Egypte, ont convenu de développer la coopération de nombre de domaines, tels que la pêche, l’agriculture, l’élevage, l’énergie et les infrastructures.Les deux ministres ont tenu, mercredi au Caire, une séance de travail au cours de laquelle ils ont examiné les moyens de promouvoir la coopération bilatérale, mettant l’accent sur les relations solides et fructueuses entre les deux pays.

Le ministre tchadien a souligné que sa visite au Caire reflète la volonté réelle de son pays de renforcer la coopération avec l’Égypte. Il a également invité l’Egypte à participer au Forum économique arabe et Tchad, qui aura lieu du 29 avril au 1er mai dans la capitale tchadienne, N’Djamena.

M. Basher a passé en revue le plan de développement mis en œuvre par son pays et qui comprend plusieurs axes notamment l’agriculture, l’élevage, l’énergie, les infrastructures, les mines et le pétrole, soulignant que les investissements au Tchad permettra de couvrir six autres pays voisins.

Pour sa part, le ministre égyptien a souligné l’importance de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du BTP et des médicaments.