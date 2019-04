L’Egypte soutient le processus de réforme de l’ONU

Le Président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi souligné la volonté de son pays de soutenir le processus de réforme en cours au sein des Nations Unies de manière à faire progresser les mécanismes de travail au sein de l’ONU et à améliorer son efficacité et son rendement pour faire face aux défis croissants et aux réalités mondiales actuelles.Lors de sa rencontre, ce mercredi au Caire avec le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, le Chef de l’Etat égyptien a exprimé la détermination de son pays à poursuivre sa coopération et sa coordination avec l’ONU afin de conforter son rôle primordial dans le traitement de questions prioritaires telles que l’éradication de la pauvreté et l’activation d’un ordre économique international juste et équitable tenant compte des intérêts et des préoccupations des pays en développement outre la promotion des conditions des jeunes et des femmes, la mise en œuvre des engagements internationaux et le financement des programmes prévus dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

De son côté, le Secrétaire général de l’ONU, qui était accompagné d’une délégation de haut niveau, a salué la position distinguée de l’Égypte dans le système multilatéral international, à la lumière de l’évolution récente de la situation économique et sociale en Égypte, ainsi que le rôle qu’elle joue dans son environnement régional, en particulier sa présidence de l’Union Africaine (UA) et son soutien continu aux initiatives de réforme de l’ONU ou encore la contribution importante de l’Égypte aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Le SG de l’ONU a également affirmé que l’organisation onusienne compte sur l’Egypte dans le cadre de sa présidence de l’UA en 2019 pour renforcer et approfondir le partenariat stratégique entre les deux organisations, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement.

La rencontre entre les deux parties a été l’occasion pour débattre de nombreuses questions notamment la situation en Libye, en Syrie et au Yémen. A cet égard, M. Guterres a rappelé les efforts déployés par l’ONU pour parvenir à des solutions politiques pour ces crises, soulignant sa volonté de renforcer la coopération avec l’Égypte afin de maintenir la paix et la sécurité régionales au Moyen-Orient.

En ce qui concerne la question palestinienne, le président égyptien a affirmé que son pays appuie les efforts et les initiatives internationales visant à parvenir à un règlement juste et global, conformément aux décisions et aux références internationales, soulignant que la recherche d’une solution juste et globale à cette question cruciale est de nature à contribuer à instaurer la stabilité et la sécurité dans les différents pays de la région.

Pour sa part, le Secrétaire général des Nations Unies a salué les efforts de l’Égypte visant à mener à bien le processus de réconciliation palestinienne et à apaiser les tensions à Gaza, ainsi que ses actions tendant à atténuer les souffrances de la population de cette bande, ainsi que les contacts continus avec les parties concernées afin de relancer les négociations entre Palestiniens et Israéliens.