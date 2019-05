Les acteurs du tourisme ivoirien en séminaire pour s’approprier le plan «Sublime Côte d’Ivoire»

Le Fonds du développement touristique (FDT) en Côte d’Ivoire a organisé, vendredi à Abidjan, un séminaire qui a regroupé les différents acteurs de la chaîne du tourisme pour s’approprier le plan de développement «Sublime Côte d’Ivoire» en vue de booster le secteur.« Il s’agit de montrer à travers ce document que le tourisme peut contribuer à l’accroissement du Produit intérieur Brut (PIB), a un bassin d’employabilité pour le développement du pays », a expliqué le Directeur de cabinet du ministère du tourisme et des loisirs, Germain N’Dri Aphing Kouassi.

Pour lui, la formation occupe une place fondamentale dans le développement du secteur touristique.

«Nous voulons mener une activité touristique durable et soutenue », a insisté le Directeur de cabinet, notant que la formation est l’une des priorités de son département ministériel. « Pour avoir des opérateurs efficaces qualifiés, il faut qu’ils soient formés », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, M. Kouassi a rappelé que le ministère compte axer ce développement autour de 9 projets phares de « Sublime Côte d’Ivoire » qui seront mis en œuvre dans le cadre du développement du secteur.

Ces projets concernent le plan aérien, les infrastructures, le foncier, la sécurisation, les soins, la formation, le financement et la remise à niveau des compétences du ministère.

Le Président du comité de gestion du Fonds développement du touristique (FDT), Marcel N’Guettia Kouadio, a quant à lui, soutenu que le développement de ce secteur vital, passe par la promotion du tourisme domestique.

«Le tourisme ivoirien est dominé par le tourisme sous régional. Le tourisme domestique doit prendre un envol pour accroître cette capacité », a-t-il estimé.

Le continent africain a généré environ 38 milliards de dollars US du tourisme international en 2018, soit 3% des recettes touristiques mondiales. En 2017, l’Afrique a enregistré près de 63 millions d’arrivées de touristes internationaux, soit 5% du total des flux mondiaux.

L’industrie du tourisme est reconnue aujourd’hui comme le leader des services marchands dans le monde. Selon l’Organisation mondiale du tourisme, elle génère plus de 1.159 milliards de dollars US de recettes, soit 9% du PIB mondial du secteur des services et plus de 1,1 milliard de voyageurs.

En Côte d’Ivoire, le volume touristique total en 2016, s’est chiffré à 2 millions de personnes. Le pays est parmi les 3 premiers en Afrique en termes de tourisme d’affaires. Le plan sublime Côte d’Ivoire va nécessiter un investissement de 3 200 milliards de FCFA.