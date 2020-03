Les acteurs politiques invités à s’engager pour des élections apaisées en Côte d’Ivoire

Les acteurs politiques ivoiriens ont été invités, jeudi à Abidjan, à « s’engager pour la paix et des élections apaisées en 2020» en Côte d’Ivoire afin de permettre aux enfants de « grandir dans un environnement sécurisé, stable, en paix et prospère».Cette invitation a été lancée par la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné au cours d’une opération baptisée «Joie de Noël», destinée à apporter le sourire aux enfants des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire et des familles démunies.

« Noël, c’est le moment d’apporter la joie, le sourire à tous les enfants de Côte d’Ivoire comme l’exigent le président de la République et le premier ministre. Officiellement, nous donnons des cadeaux aux enfants des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, aux enfants des familles démunies », a-t-elle expliqué, faisant observer que « c’est le dernier Noël avant 2020 ».

« C’est un message que nous portons à tous les leaders politiques de Côte d’Ivoire. Faisons en sorte que Noël 2020 se passe bien. De la même manière, nous sommes heureux aujourd’hui, que 2020 se passe bien et que cela se ressente dans les comportements, que chaque acteur politique s’engage pour la paix en Côte d’Ivoire, pour des élections apaisées », a lancé la ministre Mariatou Koné.

Selon elle, il faut lancer ce message d’espoir et faire en sorte qu’il n’y ait plus d’enfants victimes de crise. La Côte d’Ivoire organise en octobre 2020 un scrutin présidentiel qui cristallise déjà tous les regards.

Ce sont au total 200 enfants des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, mais également des enfants issus des familles démunies et 23 structures caritatives qui ont bénéficié de plusieurs présents dans une ambiance festive.