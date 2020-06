Les classes d’examen se préparent pour la réouverture à Guéckédou

Les Directeurs préfectoraux de l’éducation de Guéckédou, Beyla et de Lola ont pris des dispositions pratiques pour la réouverture des classes d’examens lundi, 29 juin 2020.

Les autorités de l’éducation de Guéckédou veulent réussir une réouverture sécurisée des classes d’examens pour un effectif total de 12.065 candidats au primaire et au secondaire.

Sur le plan sanitaire, les autorités ont mis en place des équipes d’alertes, salles d’observations et installé des kits sanitaires à la rentrée de toutes les écoles et salles de classes d’examens.

Selon le Directeur Préfectoral de l’Education, M. Maxim Kolié, toutes les dispositions sont prises sur le plan pédagogique en vue d’une bonne réouverture des classes d’examens, notamment le programme de rattrapage des cours perdus.

Les mêmes dispositions sont mises en place à Lola et à Beyla pour une reprise normale des cours.

Les autorités de l’éducation des trois préfectures ont réitéré leurs engagements à faire de cette réouverture une réussite parfaite.