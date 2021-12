Les débats du dialogue politique ivoirien reportés à la « demande de l’opposition »

Le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, Mamadou Touré, a indiqué mercredi que les débats de fond du dialogue politique, prévus mardi, ont été reportés au 27 décembre 2021, à la « demande de l’opposition », à l’issue d’un Conseil des ministres.

« La demande de report vient de l’opposition » à l’effet de faire parvenir au gouvernement ses termes de références, a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré, lors d’un point de presse.

Selon la méthodologie qui a été établie, M. Mamadou Touré a souligné que le gouvernement avait laissé jusqu’à lundi dernier à l’ensemble des participants, notamment les partis politiques et la société civile à transmettre leurs préoccupations.

« Et c’est bien l’opposition et certains partis politiques qui ont demandé le report et le gouvernement a accédé à leur demande; et donc un délai supplémentaire a été donné jusqu’au 27 décembre 2021 », a-t-il expliqué.

« On espère qu’on se verrait et que toutes les parties (prenante à cette cinquième phase du dialogue politique) pourront faire parvenir au gouvernement les éléments nécessaires », a ajouté M. Mamadou Touré.

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a ouvert le 16 décembre la 5e cinquième phase du dialogue politique qui se veut « ouvert, transparent et inclusif ». Pour lui, ce dialogue consacre un élan « irréversible » dans la consolidation de la stabilité du pays.

Le dialogue politique est un cadre permanent de rencontres et d’échanges entre les acteurs de la vie politique en vue de trouver par le débat des idées un « consensus des positions ».