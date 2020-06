Les écoles publiques de Coyah ne reprennent pas les cours, faute d’hygiène sanitaire

Les écoles publiques de la préfecture de Coyah n’ont pas repris les cours lundi, 29 juin 2020 faute d’hygiène sanitaire liée à la maladie du Covid-19.

Dans la commune urbaine de Coyah, sur 7 écoles visitées la reprise a été effective normalement dans trois établissements privés sillonnés ; mais au niveau de quatre écoles publiques, le constat laisse à désirer. Au lycée Almamy Sögbé Bangoura, malgré la présence des enseignants et élèves, les cours n’ont pas repris vu l’état d’insalubrité des salles de classes devant recevoir les élèves.

Aux Collèges Plateau et Kadiatou Seth Conté de la place c’est la désolation totale. Au niveau du Plateau aucun élève n’était présent dans la cour, toutes les portes sont fermées et un seul kit y était visible. Les enseignants sont présents, par contre à l’Ecole Kadiatou Seth de Balousoriya, les élèves se sont regroupés sous les manguiers. Un seul kit sanitaire a été installé pour des élèves sans tenues scolaires et masques de protection.

La reprise annoncée par les autorités n’est pas encore effective dans la préfecture de Coyah.