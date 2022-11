Les entreprises italiennes favorables à la transition écologique

Beaucoup d’entreprises italiennes estiment que la transition écologique peut favoriser les investissements pour les innovations.En Italie, la transition écologique trouve un écho favorable chez les entreprises. « 76% des entreprises italiennes sont convaincues que notre pays doit favoriser la transition écologique, un choix qui nous placerait dans le groupe avancé des économies mondiales », selon une étude présentée, hier mercredi, au deuxième jour d’Ecomondo, un événement dédié à l’économie circulaire organisé à la Foire de Rimini du 8 au 11 novembre 2022.

La présentation a été faite lors de la session plénière internationale des états généraux de l’économie verte 2022 d’Ecomondo. Selon les chercheurs, l’un des principaux obstacles pour les entreprises italiennes confrontées au défi de la transition écologique est la bureaucratie (indiquée par 50% de l’échantillon).

Les données sur les attentes des entrepreneurs sur les effets des mesures de transition durable sont intéressantes car, 51% estiment qu’ils contribueront à améliorer le positionnement de l’entreprise et 60% soutiennent qu’ils favoriseront les investissements pour les innovations.

« L’un des principaux défis pour le futur proche est le réchauffement climatique et le l’utilisation des énergies fossiles », a réagi le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, réitérant l’engagement du gouvernement à promouvoir les politiques environnementales au niveau national et international, avec des investissements dans la recherche et l’innovation pour l’approvisionnement en matériaux premières.