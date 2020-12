Les étudiants de l’université de Sonfonia manifestent pour la baisse des frais d’inscription et de réinscription

Les étudiants de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC) en ont marre de l’augmentation des frais d’inscription et de réinscription . Ils ont manifesté ce jeudi, 17 décembre 2020 dans l’enceinte de ladite université.

Pour se réinscrire dans les universités, les étudiants doivent débourser 200 mille GNF au lieu de 50 mille l’année dernière, tandis que Les nouveaux étudiants devront débourser 250 mille GNF pour leur inscription à l’université. Un montant jugé exorbitant par les manifestants.

Munis de banderoles et de pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « 200.000 GNF, c’est trop ! 30.000, c’est bon », « Diminuez les frais d’inscription », « Monsieur le ministre, nos parents sont pauvres ».

rappelons que, des négociations avaient été entamées entre les associations des étudiants et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour essayer de diminuer les frais d’inscription et réinscription.

Toutefois, Les manifestants promettent de continuer la lutte jusqu’à obtenir gain de cause.