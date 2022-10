Les étudiants ivoiriens en France estimés à 10.000

Ce chiffre est en progression de 60% depuis cinq ans, selon les données officielles de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire qui dénombre quelque 2.500 étudiants enregistrés en 2022.L’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, a procédé jeudi à l’ouverture de la 5e édition du Salon de l’enseignement supérieur français, au Palais de la culture de Treichville, dans le Sud d’Abidjan.

Les demandes pour étudier en France, fera-t-il observer, sont importantes, ce qui dénote d’ailleurs de la dynamique de la coopération et des liens universitaires entre la République française et la Côte d’Ivoire.

Durant trois jours, les jeunes ivoiriens pourront s’enquérir des conditions d’étude en France. Le déplacement et le séjour étant onéreux, des grandes écoles françaises coopèrent avec des entités locales pour permettre aux étudiants de bénéficier des mêmes parchemins.

Des jeunes ivoiriens qui terminent les cours secondaires ou qui sont déjà à l’université sont de potentiels candidats pour le parcours d’étude en France. Ce salon, renchérit le diplomate français, est une fenêtre pour ceux qui veulent obtenir des diplômes français en Côte d’Ivoire.

Cet espace doit être le lieu de développer de plus en plus de partenariats entre les universités et les grandes écoles françaises et les écoles ivoiriennes, a déclaré l’ambassadeur Jean-Christophe Belliard.

Pr Arsène Kobéa, directeur de Cabinet du ministère ivoirien de l’Enseignement supérieur, représentant le ministre, s’est réjoui de ce salon qui offre la possibilité aux jeunes ivoiriens de poursuivre les études et aux professionnels de se perfectionner.

Selon le professeur Arsène Kobéa, « la coopération avec la France a donné un coup de fouet dans la mise à niveau de l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire ». Cette coopération est une opportunité pour les universités ivoiriennes d’offrir des formations aux standards internationaux.

Le Salon de l’enseignement supérieur français est une initiative de Campus France, un service de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire, en charge de la mobilité des étudiants et chercheurs vers la France.

Campus France, au travers de ce salon, veut rapprocher les étudiants ivoiriens et les écoles françaises. Plus de 30 universités, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs et d’art participent à cette édition 2022 qui s’achève le 15 octobre 2022.