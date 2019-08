Les femmes du marché de Sonfonia ont barricadé la route pour protester contre une décision de la mairie

Les femmes du marché de Sonfonia, dans la commune de Ratoma, se sont mobilisées le matin de ce 27 août pour barricader la route Le Prince, empêchant toute circulation de véhicules sur le tronçon Sonfonia-T6.

Ces femmes protestent contre le remaniement opéré au sein du bureau du marché par les autorités de la commune de Ratoma. N’ayant pas vu le nom de leur administratrice sur la nouvelle liste, elles ont décidé de se faire entendre en descendant dans la rue.

Ibrahima Sory Bangoura, un des responsables de ce marché s’est exprimé sur la cause de la manifestation des femmes. « Depuis hier soir, il y a eu un remaniement du bureau à partir de la commune (Ratoma). Et les femmes de notre marché n’ont pas retrouvé le nom de leur administratrice générale. A partir de là, elles se sont levées pour exiger le retour de celle-ci », a-t-il expliqué. « La commune a délégué l’un des vice-maires qui est venu rencontrer l’ancienne administratrice et les manifestantes. Après plusieurs minutes d’échanges, les femmes ont fini par libérer la circulation, avant de rejoindre leurs boutiques et magasins », a-t-il ajouté.

Les autorités communales de Ratoma promettent de revoir la situation d’ici à mercredi, pour trouver une solution définitive à cette situation.