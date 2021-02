Les frontières Guinéo-Sierra léonaises seront rouvertes à partir du 18 février 2021

La visite de travail à Conakry du président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio auprès de son homologue guinéen, le président, Alpha Condé a porté ses fruits. Les deux chef d’Etat ont conclu, ce mardi 16 février sur la réouverture des frontières communes entre les deux pays à partir du jeudi 18 février 2021.

Dans le communiqué lu par les deux ministres en charge des Affaires Etrangères des deux pays, il est dit que : « les deux parties sur le plan de la sécurité, les deux chefs d’Etats se sont entendus pour ouvrir leurs frontières communes le jeudi, 18 février 2021 à partir de 8h GMT. »

Les discussions avec le président Alpha Condé ont permis de conclure trois accords. Le premier concerne un accord général de coopération entre les gouvernements guinéen et léonais pour la création d’une commission mixte de coopération.

Le second est un accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignements entre la République de Guinée et la République de Sierra Leone.

Le troisième est relatif à un accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière entre les deux pays.

Outre les deux chefs d’État, la cérémonie a réuni le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger et son homologue de la Sécurité et de la Protection civile, mais aussi le directeur général des Douanes.

Ces accords ont été signés par les deux parties lors d’une cérémonie solennelle au palais Mohamed V de Conakry.