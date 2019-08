Les groupes marocain BCP et japonais SMBC se joignent pour développer des opportunités d’affaires en Afrique

Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) et le groupe japonais Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ont signé ce mercredi un mémorandum d’entente, destiné à développer des opportunités d’affaires sur le coltinent africain.Scellé en marge de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VII), cet accord reflète la volonté commune des deux institutions de renforcer leur coopération dans les secteurs stratégiques des différentes zones géographiques de leur présence, contribuant ainsi à favoriser davantage le développement durable des activités de commerce et d’investissement entre le Japon et l’Afrique, a souligné Kamal Mokdad, DG de la BCP et de l’International.

Concrètement, à travers ce partenariat, la BCP et ses filiales vont désormais accompagner les clients japonais et asiatiques du groupe SMBC dans le cadre de leurs projets d’investissement et de commerce au Maroc, à Maurice ainsi que dans les pays de présence du groupe BCP en Afrique subsaharienne.

L’accompagnement porte sur des solutions globales et sur mesure, allant du financement de projets, des produits de cash-management et de Trade finance, au développement de partenariats locaux.