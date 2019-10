Les Guinéens sont attachés à la paix et veulent relever ensemble «les défis» (PM)

Le Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, faisant l’économie de deux semaines d’échanges avec les différentes entités du pays, a dit avoir retenu chez ses compatriotes « un attachement à la paix » et une ferme résolution à relever, dans un élan unitaire, « les défis ».« Je suis tout aussi heureux d’observer que tous les participants ont témoigné leur attachement à la paix, à la consolidation du tissu social et à l’unité entre les filles et les fils du pays, pour surmonter ensemble les épreuves d’aujourd’hui et relever les défis de demain », a notamment déclaré M. Fofana, dans une déclaration à la télévision nationale, mercredi soir.

Le Premier ministre avait, peu auparavant, remis au chef de l’Etat, Alpha Condé, le rapport sur les consultations inclusives concernant la tenue d’un referendum en faveur d’une nouvelle constitution.

S’expliquant sur sa méthode durant ces audiences, il a déclaré : « Notre démarche a consisté à écouter tout le monde, sans prendre parti ni ouvrir de débats, pour en rendre fidèlement compte à Monsieur le Président de la République. Il lui revient à présent, dans la sagesse et la clairvoyance que nous lui connaissons, d’en tirer les conséquences pour le bien de notre pays ».

Selon le Premier ministre, les positions des acteurs ayant pris part à ces consultations seront publiées dans le site officiel du gouvernement.

« Il s’agit là, a-t-il souligné, d’une démarche de transparence dans la conduite des affaires publiques, qui permettra à tous les acteurs concernés de vérifier si leurs positions ont été fidèlement restituées, et aux citoyens d’être éclairés sur les choix exprimés ».