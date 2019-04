Les Ivoiriens vivant au Sénégal invités à jouer leur partition dans le Rhdp

Le député Dr Karim Kouyaté, membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, majorité présidentielle en Côte d’Ivoire) a invité, dimanche à Dakar, les Ivoiriens vivant au Sénégal à jouer leur partition dans cette coalition qui, selon lui, a « une assise nationale et internationale ». »Le Rhdp n’est pas un parti politique qui a un bastion dans une zone de la Côte d’Ivoire, c’est une coalition qui a une assise nationale et internationale. Il a ses bastions partout. C’est pourquoi, j’invite mes compatriotes vivant dans le pays de la Téranga à s’investir et s’engager au Rhdp pour rendre visibles les actions du président Ouattara et de son gouvernement », a dit le député Dr Kouyaté.

Il s’entrenait avec APA en marge d’une rencontre de sensibilisation avec les étudiants ivoiriens à Dakar dans le cadre d’une tournée au Sénégal du groupe « Synergie 2020 » formé par de jeunes députés du Rhdp.

Selon le parlementaire ivoirien, la tournée vise à faire la promotion des « actions du Rhdp, du président Ouattara et du gouvernement, mais aussi de faire adhérer toutes les populations ivoiriennes de l’étranger au Rhdp ». Au Sénégal, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) revendique 20.000 nouvelles adhésions.

« Nous sommes venus à Dakar pour rencontrer la communauté ivoirienne, y compris les étudiants pour leur parler des actions du président et du gouvernement. Nous sommes également venus leur dire que la Côte d’Ivoire est un pays qui est aujourd’hui vivable », a indiqué le député Dr Karim Kouyaté.

Selon lui, les Ivoiriens du Sénégal ont un grand rôle à jouer dans le Rhdp car, « Dakar et Abidjan sont deux villes jumelles, unies par un lien de sang ». « On ne peut pas faire avancer la Côte d’Ivoire sans la contribution des Ivoiriens vivant au Sénégal », a-t-il ajouté, avant d’appeler les étudiants à concrétiser « l’Ivoirien nouveau » voulu par le président Ouattara, en osant entreprendre et en travaillant pour la paix.