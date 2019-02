Les journalistes outillés sur l’accord de Zone de Libre-Echange Continentale Africaine

Ouverture ce mardi 5 février 2019 dans la capitale libérienne d’un atelier sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) à l’intention des membres du Réseau des Journalistes Economiques pour l’Afrique de l’Ouest

Cet atelier qui durera trois jours vise à partager avec ces Hommes de médias un maximum d’informations sur la ZLECAF. Organisée par la Commission Économique pour l’Afrique à travers son bureau sous régional basé à Niamey, en collaboration avec la CEDEAO et l’UEMOA, cette rencontre de Monrovia vise à outiller les journalistes afin de participer aux différents plaidoyers pour une ratification de la SLECAF par tous les pays d’Afrique. Le vice-ministre libérien du Commerce et de l’industrie qui a présidé l’ouverture des travaux a salué la tenue d’un tel événement. « Suite à un appel lancé par quelques ministres des finances, de la planification et du développement économique, le CEA a organisé cet atelier de formation à l’intention des membres du réseau des journalistes de l’économie de l’Afrique de l’ouest. Nous espérons que cela stimulera le développement d’un partenariat responsable et renforcé avec les organisations médiatiques sous régionales en vue d’améliorer la visibilité et de diffuser plus largement les informations et les problèmes propres à la sous-région pour le développement économique et social de ses États », a indiqué M. Wilfrid Bangura dans son discours d’ouverture.

Présent à cette cérémonie d’ouverture, le Commissaire de la CEDEAO en charge du commerce et de la libre circulation a indiqué que son organisation partage les valeurs de la SLECAF. La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest est un exemple d’une intégration réussie. La libre circulation des personnes et des biens est effective. « La CEDEAO croit à la création d’un environnement sans frontières », a souligné le Commissaire Konzi Tei.



Pour le Directeur par intérim du Bureau de la CEA en Afrique de l’ouest revêt une importance capitale. Ces Hommes de médias seront en mesure de soutenir les actions de plaidoyer pour la ratification et la mise en œuvre de la ZLECAF. « Le partenariat responsable et dynamique avec des médias de la sous-région devrait permettre un meilleur plaidoyer pour la ratification et la mise en œuvre de la ZLECAf, et d’assurer une meilleure visibilité et une meilleure diffusion de la mise en œuvre du plan communautaire de développement (PCD) de la CEDEAO, des objectifs de développement durables (ODD) et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine », a expliqué M. Bakary Dosso.