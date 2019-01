Les journaux ivoiriens commentent l’acquittement de Gbagbo et Blé Goudé

Les journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national commentent la décision des juges de la Cour pénale internationale (CPI) d’acquitter l’ex-président Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la jeunesse, Blé Goudé pour absence de preuves sur les accusations de crimes contre l’humanité qui pesaient à leur encontre.« Cour pénale internationale : Gbagbo et Blé Goudé acquittés », informe le journal gouvernemental Fraternité Matin avant de se demander ce que cette libération de l’ex-président et de son ex-ministre de la jeunesse peut avoir comme incidences sur la vie politique nationale ivoirienne.

« N’ayons pas peur : ils arrivent », répond L’Intelligent d’Abidjan à côté de L’Inter qui relate tout ce qui s’est passé à la CPI, hier. De son côté, Notre Voie raconte la liesse populaire que cette libération a suscité à travers le pays. Ce qui fait dire à Soir Info que c’était « la folie totale » dans les différents fiefs de Gbagbo et Blé, notamment à Yopougon, Mama et Gagnoa.

« Victoire ! », placarde Le Temps, selon qui, la Côte d’Ivoire vibre au rythme de ses fils prodiges avec de nombreuses réactions qui fusent de partout à travers le monde.

« Après 8 ans de captivité, enfin, ils sont libres », reprend pour sa part Le Quotidien d’Abidjan, là où Le Patriote parle de mardi noir pour les 3000 morts de la crise postélectorale de 2010-2011.

Tout n’est pas encore fini, prévient ensuite le journal proche du pouvoir. « Nous avons le droit de faire appel », fait remarqué à son tour la procureure Fatou Bensouda dans les colonnes du même journal.

Cette libération de Gbagbo et Blé Goudé est « révoltante (…) Ce n’est pas encore fini », renchérissent des victimes et des ONG en couverture de L’Expression. Ce qui fait écrire Le Jour Plus que les victimes et leurs avocats condamnent la décision des juges de la CPI.

Générations Nouvelles croit savoir pour sa part ce qui attend Gbagbo et Blé après leur acquittement, quand interrogateur, Le Rassemblement affiche : « Gbagbo et Blé acquittés, et après ? (…) 3050 morts et des blessés, sans coupable».