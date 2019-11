Les médias saluent le leadership continental du Bénin dans la délivrance de visa

Les quotidiens béninois reçus ce mercredi à APA saluent la première place qu’occupe le pays à l’échelle continentale en termes d’attractivité et de facilité pour l’obtention de visa.« Le Bénin reste premier en Afrique » affiche La Nation qui souligne que « le Bénin est champion sur le continent grâce à sa politique d’ouverture de visa, une initiative largement saluée par les institutions, les médias et les bénéficiaires à l’échelle continentale et internationale ».

Selon les normes de l’Organisation mondiale du Tourisme, le Bénin est aujourd’hui classé dans la catégorie la moins restrictive des Destinations mondiales, grâce à ses efforts visant à améliorer l’accès du Bénin aux ressortissants de 170 pays dans le monde, ajoute le même journal.

La Presse du Jour, sur la même information rapporte que « Le Bénin est à la première loge sur le continent africain ». C’est une note de la Banque africaine du Développement qui relève qu’avec des critères amoindris et la réalisation des visas électroniques, le Bénin se démarque et se tape la meilleure place sur le continent, renseigne le journal.

Le quotidien Djakpata soutient ainsi que « Le Bénin Sous Talon a pulvérisé tous les records ». Le journal explique que d’après le rapport sur l’indice de transparence des visas le Bénin a gagné plus de 30 points en 2019.

Ce qui fait dire à Notre Temps que « Le Bénin a réuni un score de 200% » et est en constante progression depuis 2017.

« Le Bénin réalise un nouvel exploit continental », jubile L’Evènement du Jour avant d’expliquer que l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique a pour objectif d’identifier les pays qui facilitent les déplacements des ressortissants d’autres pays et les mesures prises à cet effet comme par exemple, l’exemption de visa, la délivrance de visa à l’arrivée ou la nécessité d’obtention de visa avant le départ.

La finalité de cette démarche est de soutenir la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.