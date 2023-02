Les paris sportifs & football : les meilleurs guides en 2023

African-football.com

Ce portail est consacré aux critiques des bookmakers africains. Ici, vous trouverez toujours des réponses à des questions telles que « comment télécharger l’application de mon bookmaker préféré? », « quels bonus sont maintenant disponibles chez 1xBet? » (african-football.com/bookmakers/1xbet/), « quel est le code promotionnel pour l’inscription à Betwinner aujourd’hui? »et beaucoup d’autres.

Nous aimons ce site pour son style, sa navigation simple, ainsi que des matériaux supplémentaires tels que le fil d’actualité, les pronos gratuits et les codes promotionnels actuels.

Africafoot.com

Ce site international – africafoot – sera intéressant pour tous ceux qui aiment non seulement le football et le sport, mais aussi de l’argent, ou plutôt pour ceux qui veulent être au courant des nouvelles comme “combien les joueurs gagnent”, “combien coûtent leurs transferts”, etc.

Comment fonctionne le portail ? Sur la page d’accueil, on voit un fil d’actualité avec les derniers événements sportifs. Il y a aussi des sections avec le mercato, avec les salaires. Vous pouvez choisir un pays puisque le site est destiné aux lecteurs de différents pays d’Afrique. Vraiment, un bon site à noter.

Parimobile.ci

Peut-être avez-vous déjà entendu parler d’un tel site en Côte d’Ivoire comme Parimobile.ci, et sinon, c’est le moment. À qui sera-t-il utile ? Les débutants en paris sportifs ainsi que les experts peuvent y trouver beaucoup de trucs intéressants. Que peut-on apprendre de nouveau en allant à Parimobile ? De nouvelles de football, dernières offres intéressantes des meilleurs bookmakers du pays, codes promotionnels gratuits pour vous inscrire sur les sites de paris aux articles sur les joueurs de football et autres athlètes.

Pourquoi ce site mérite votre attention ? Il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, toutes les informations sont toujours mises à jour. Deuxièmement, on peut lire à la fois sur les bookmakers et sur le sport, ce qui n’est pas toujours le cas. Enfin, le site fonctionne régulièrement depuis plusieurs années et le nombre de lecteurs ne cesse pas de croître, ce qui signifie que l’on peut lui faire confiance.