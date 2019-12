Les parlements marocain et gabonais appelés à contribuer au renforcement des relations bilatérales (Président de l’AN gabonaise)

Les parlements marocain et gabonais sont appelés à contribuer à la consolidation des relations entre les peuples des deux pays, a affirmé, lundi à Rabat, le président de l’Assemblée nationale du Gabon, Faustin Boukoubi.Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le responsable gabonais a affirmé que le Gabon tire déjà profit des excellentes relations avec le Royaume notamment sur le plan économique où les investisseurs marocains exercent dans différents secteurs de l’économie gabonaise.

Sur le plan social, les étudiants gabonais qui ont poursuivi leurs études au Maroc contribuent au processus de développement de leur pays, a-t-il fait observer, évoquant aussi les fortes relations bilatérales sur le plan culturel.

En vertu du mémorandum signé ce lundi entre les parlements marocain et gabonais, les deux institutions s’engagent à consolider les relations dans divers domaines et à organiser des visites et des rencontres bilatérales pour les délégations parlementaires afin de faciliter l’interaction entre les deux institutions dans divers domaines déterminés d’un commun accord.

Le mémorandum d’entente ambitionne de consolider les relations entre le groupe d’amitié « Gabon – Maroc » à l’Assemblée nationale du Gabon et le groupe d’amitié « Maroc – Gabon » à la Chambre des représentants marocaine, à travers l’intensification des contacts et l’échange de plusieurs visites.