Les pays du Golfe décidés à mettre en œuvre le partenariat stratégique avec le Maroc

Les pays du Golfe ont appelé, mardi, à intensifier les efforts afin de mettre en œuvre les plans d’action conjoints prévus dans le cadre du partenariat stratégique avec le Maroc.Dans la Déclaration finale, adoptée à l’issue du 41ème Sommet du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) tenu dans le gouvernorat d’Al-Ula, au nord-ouest de l’Arabie Saoudite, les pays du Golfe ont souligné l’importance du partenariat stratégique spécifique entre le CCG et le Maroc.

Ils ont aussi réaffirmé les positions et les décisions fermes des États du Golfe en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, exprimant leur soutien aux mesures prises par le Maroc pour rétablir la mobilité civile et commerciale dans la zone tampon d’El Guerguarat, au Sahara marocain.

A cet égard, ils ont rejeté toutes actions ou pratiques qui affecterait le trafic à El Guerguarat.

Présidé par le Prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, le Sommet a vu la présence de Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l’État du Koweït, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l’État du Qatar, le Prince héritier du Bahreïn, Salman ben Hamad, le vice-Premier ministre omanais, Fahd Ben Mahmoud Al Said et Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats Arabes Unis.

Lors de ce Sommet, le Qatar et l’Arabie Saoudite, ainsi que cinq autres pays du Golfe, ont signé un accord rétablissant entièrement les relations entre Doha et plusieurs de ses voisins, lors d’un sommet destiné à apaiser les tensions dans la région.

Après trois ans et demi de boycott et de messages hostiles par médias interposés, le Koweït, en médiateur du Golfe, a révélé, lundi soir, que l’Arabie saoudite, a accepté de rouvrir au Qatar son espace aérien et toutes ses frontières.