Les policiers appelés à éviter les contrôles de routine aux heures de pointe

Des instructions fermes ont été données aux agents de la police routière, déployés sur les différentes artères de la capitale Conakry, pour éviter de procéder à des contrôles de routine pendant les heures de pointe.

Dans Africa 2015 de Nostalgie FM, le porte-parole de la police nationale, Boubacar Kassé a déclaré qu’il a été recommandé aux policiers d’éviter les contrôles pendant les heures de pointe.

« Désormais aucun contrôle n’est permis pendant les heures de pointe : le matin de 8h à 11h et le soir à partir de 16h, à moins que le contrôle de l’engin en question soit exceptionnel. Car, un seul mauvais comportement d’un agent peut carrément ternir l’image de la police. Donc, la direction générale s’engage définitivement à faciliter la tâche aux usagers de la circulation et contrôler aussi des conducteurs de motos et chauffeurs qui profiteront de cette situation pour créer la pagaille », souligne t-il.

Plus loin, le porte parole de la police nationale signal que les embouteillages sont plus souvent provoqués par les agent de la police. Le ministère promet de sévir contre ces agents qui seraient à la base de cette situation.

« Après le constat sur le terrain, près de 70 % des bouchons sont provoqués par des agents de la routière. Du coup on s’est engagé pour aller en guerre contre ce comportement. Tout agent même venant d’un autre corps sur la chaussée entrain de réguler la circulation est considéré comme bénévole », dit-il.

Il prévient que ‘’tout policier pris en train d’arnaquer un automobiliste passera devant la commission de discipline de la police’’, avant d’appeler les citoyens à remplir leur part du contrat en se conformant aux principes qui régissent la circulation routière.