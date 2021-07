 Les présidents des parlements africains réclament la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid

Les présidents des parlements africains, réunis vendredi à Rabat, ont pointé du doigt la persistance des pays riches et des laboratoires mondiaux produisant les vaccins contre la pandémie de la Covid-19 à soumettre ces vaccins à la logique du marché et aux règles des brevets et de la propriété intellectuelle et industrielle, à un moment où la crise sanitaire frappe de plein fouet le monde entier. Pour eux, la menace du coronavirus durera tant que les vaccins ne sont pas généralisés et mis à la disposition de tous les peuples de la terre.Les responsables africains voient en l’appel du président américain de suspendre l’applicabilité des brevets relatifs au vaccin contre la Covid-19 une lueur d’espoir, surtout que Joe Biden a réclamé l’activation urgente de cette initiative, compte tenu de la propagation rapide de l’épidémie.

Ils ont profité de leur rencontre à Rabat pour appeler les grandes puissances industrielles et les laboratoires internationaux à mettre fin à la pratique des brevets pour les vaccins anti-Covid-19, afin de permettre à tous les peuples de la terre, y compris les peuples africains, de se procurer le vaccin et de le produire localement en vertu des principes du droit à la vie, à la santé et celui de l’accès aux médicaments pour tous.

La vaccination de tous les peuples ne saurait se faire que si le transfert de technologie pour la fabrication de vaccins est facilité. L’idée est de permettre à chaque pays de s’autonomiser dans le cadre de partenariats internationaux et locaux impliquant les secteurs public et privé.