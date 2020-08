Les recettes à Coyah se chiffrent à 241 122 900 GNF

Les travaux de la première session 2020 du Comité Technique Préfectoral de Santé (CTPS) a pris fin vendredi, 21 août 2020 dans la préfecture de Coyah en présence des autorités locales.

Les recettes propres des 06 centres de la préfecture se chiffrent à 241.122.900, tandis que 444.812.756 GNF représentent les avoirs en banque le 30 juin 2020. Le budget prévisionnel pour le 2ème semestre est 270.222.900 GNF. Ces recettes bien supérieures à celles de 2019, selon le directeur préfectoral de la santé de Coyah, Dr. Ousmane Yattara.

Après de fructueux débats, quelques activités phares du district sanitaire de Coyah pour les 06 centres et 18 postes de santé ont été énumérées notamment : le Programme Elargie de Vaccination (PEV) 95%, la Consultation Prénatale 95%, la Consultation Post Curative 29%, le Planning Familial 34%, l’ Accouchement Assisté 56%, la Prévention Transmission (mère-enfant) VIH 1%.

Ainsi, 13.000 cas de Paludisme ont été notifiés contre 05 décès, et dans la lutte contre la Tuberculose, 103 cas ont été dépistés dont 18 de (tuberculose VIH/SIDA) soit 17%.

Les problèmes suscités dans ces centres sont liés au besoin en personnel pour ces postes de santé, à la défectuosité de la logistique, au manque d’équipements, à la construction de postes dans certains districts comme Construction en Béton Armé (CBA) à Kalokhoya et dans la commune urbaine.

Présent à la cérémonie de clôture, le préfet de Coyah, Adoul Aziz Diop, a promis d’œuvrer au renforcement des capacités du district sanitaire convoité pour la qualité et la prestation des services.