Les sujets politiques dominent la Une des journaux ivoiriens

Les sujets politiques dominent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l’ensemble du territoire national.«Senat : le président Ahoussou Kouadio reçoit les 33 nouveaux membres », titre en Co-Une, le journal à capitaux publics Fraternité Matin. « Plus de temps à perdre, que le travail commence », a dit M. Ahoussou aux sénateurs à cette occasion, reprend Le Rassemblement.

«73è anniversaire du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), aujourd’hui. Bédié va célébrer une coquille vide», placarde de son côté Le Patriote, là où sur le même sujet Le Nouveau Réveil parle de «73 ans de conviction, de solidarité et de résistance du parti d’Houphouët-Boigny».

Pour Le Sursaut, Bédié fait face à trois rebellions pour ce 73è anniversaire de son parti, à l’occasion duquel, l’impact des défections des cadres du vieux parti se fera sentir. D’ailleurs, Houphouët « n’a pas laissé le PDCI à Bédié », fustige à ce propos en Une de L’Inter, le ministre François Amichia, l’un des cadres de cette formation politique déchirée entre plusieurs mouvements internes.

Pendant ce temps, affiche La Gazette, le RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix) tisse « sa toile » dans le pays pour la présidentielle de 2020. Ce qui fait dire à Le Rassemblement que le président Alassane Ouattara imprime une dynamique nouvelle au RHDP en formant un conseil politique composé d’une « équipe d’hommes de conviction ».

Pour sa part, Le Temps s’intéresse au parti de Gbagbo en annonçant la participation de la 2è faction du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) à la prochaine présidentielle de 2020. « Nous serons en compétition en 2020 », confirme Simone Gbagbo dans ce journal.

« Le parti de Gbagbo a repris des forces », appuie Hubert Oulaye toujours dans les colonnes du confrère. « On a voulu détruire Gbagbo (…) On a essayé de le tuer, on a fait de lui un héros », fait remarquer à son tour LG Infos en attribuant ces propos à des diplomates français.

L’Expression ouvre quant à lui une lucarne sur la crise en cours entre les deux factions rivales du FPI, titrant à ce propos que « Gbagbo humilie Affi et tend les bras à Guikahué (ndlr : le secrétaire exécutif du PDCI) ». « Si le PDCI est en alliance avec le FPI de Gbagbo »,s’interroge Le Rassemblement.

Affaire « Rencontre avortée Gbagbo-Affi » : Agnès Monnet (l’ex-secrétaire générale du FPI d’Affi N’Guessan et nouvelle proche de Gbagbo) contredit Assoa Adou, le secrétaire général du FPI de Laurent, rétorque Notre Voie à côté de Le Quotidien qui consacre sa Une à l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui, selon ce journal proche de l’opposition est en train de réactiver ses bases arrières au Nord.

Ce qui fait écrire à Générations Nouvelles que M. Soro a déjà visité plus de 100 villages dans sa tournée dans le Hambol (Katiola, Centre-Nord).