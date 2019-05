Les sujets politiques dominent la Une des journaux ivoiriens

Les sujets politiques dominent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national.Dans une interview accordée à Le Jour Plus, Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) revient sur l’affaire : « Amadou Gon est-il présidentiable ? », soulignant à ce propos qu’à travers cette interrogation, l’opposition politique ne fait que démontrer qu’elle « craint » et « redoute » cet homme.

C’est d’ailleurs pourquoi, poursuit-il dans le même journal que le Premier ministre « suscite tant de levées de bouclier ». « Gon Coulibaly fait peur à l’opposition », coupe court M. Adjoumani en couverture de Le Patriote.

Ce qui fait dire à Le Mandat que le ministre et porte-parole du RHDP répond au PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire). « En se jetant dans les bras de Gbagbo, Bédié a mangé son totem », écrit Le Patriote en rapportant en Une les propos de Kouassi Adjoumani.

Ce journal s’intéresse par la suite au député-maire FPI (Front populaire ivoirien) de Yakassé-Attobrou (Sud) qui selon le confrère a viré au RHDP.

« Séduit par le travail de Ouattara, le député-maire de Yakassé-Attobrou atterrit au RHDP », confirme L’Expression à côté de Soir Info, qui écrit à son tour qu’un « bonnet du FPI vire au RHDP ».

Dans le même élan, citant le maire de Didiévi, Dr Brice Kouassi, Le Partiote annonce cette fois-ci « l’adhésion prochaine » du président du Sénat, Jeannot Kouadio Ahoussou au RHDP.

Ce qui fait écrire à Soir Info qu’au cours d’une rencontre samedi à Didievi, Dr Kouassi a annoncé l’arrivée d’Ahoussou au RHDP.

Désillusionné et très amer, Guillaume Soro avoue : « Gbagbo vaut mieux que Ouattara », affiche pour sa part Le Temps. « Gbagbo m’avait averti » à propos de la dictature de Ouattara « mais je ne l’ai pas écouté », reprend Le Quotidien d’Abidjan en citant à son tour M. Soro.

Pour LG Infos, ces aveux de Soro « clarifient tout » sur la rébellion de 2002 et les violences électorales en 2010. L’Inter dresse quant à lui, le répertoire du week-end des tirs groupés de personnalités contre Guillaume Soro, quand dans les colonnes de Notre Voie, le vice-président du FPI de Pascal Affi, Kouakou Krah prévient que « le peuple n’acceptera pas un passage en force en 2020 ».