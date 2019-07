Les sujets politiques dominent la Une des journaux ivoiriens

Les sujets politiques dominent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.« Présidentielle 2020: Bédié et Ouattara n’ont pas le choix, ils feront prévaloir le dialogue », estime Daniel Ouattara, ex-conseiller de Guilluame Soro en Une de Le Jour Plus. Comment cela peut être possible puisque « Ouattara n’écoute plus personne », ni les religieux, ni la société civile et la communauté internationale, rétorque Le Nouveau Réveil.

Ce qui est probable, coupe court Le Quotidien d’Abidjan, c’est que «la rencontre de tous les espoirs à Bruxelles se précise» entre Bédié et Gbagbo.

«Bédié et Gbagbo, c’est 1+1=1 », relativise en couverture de L’Intelligent d’Abidjan, le directeur exécutif du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), Adama Bictogo.

« Cinq jours après le meeting de Yopougon, le RHDP répond à Gbagbo », fait remarquer de son côté L’Inter.

Face aux attaques « gratuites » de l’opposition pour un « supposé » achat de cadres, Mamadou Touré, cadre du RHDP donne une cinglante réplique dans les colonnes de Le Mandat. « Que Assoa Adou ( le secrétaire général du FPI) vienne dire à combien Gbagbo l’a acheté », rapporte ce journal, là où sur un ton ironique dans Le Temps, Koné Katinan (cadre du FPI en exil au Ghana) demande au régime de « prendre les 3000 milliards sur le compte de Gbagbo en suisse pour payer les dettes du pays ».

« Avec Ouattara, ce sont des actes concrets de développement », contre-attaque Yaya Dembélé (cadre du RHDP) en Une de Le Patriote.

Notre Voie change quant à lui de sujet en faisant des révélations sur l’absence prolongée de Guillaume Soro hors du pays. Est-ce un exil forcé ou un repli stratégique ?, s’interroge à ce sujet ce journal. De toutes les façons, répond L’Essor Ivoirien, « la mort politique définitive de Soro » sera célébrée le 2 août prochain sur sa terre natale à Ferkessédougou lors du giga-meeting du RHDP.

Ce qui fait dire à Générations Nouvelles, le quotidien proche de Guillaume Soro que « de mauvais signes » se signalent pour le RHDP en prélude à ce « rassemblement précipité » de Ferké.