Les travaux de couverture des caniveaux du marché ex-ENIPRA

Les travaux de couverture des caniveaux du grand marché Madina Ex-Enipra ont été lancés samedi 15 août par les autorités de la mairie de Matam.

Plus de 50 dalles sont apprêtées par l’administration du grand marché Ex-Enipra, l’initiatrice desdits travaux.

L’objectif est de faire éviter aux marchands et autres usagers de Madina tout risque d’accidents dus aux flaques d’eau qui envahissent les fossés béants, ouverts sous les talons des marchands et clients depuis des décennies au grand dam des autorités des TP.

Pour le Directeur des micro-réalisations de Matam, Boubacar Diallo représentant du maire, la commune attache du prix à ce genre de travaux qui sont à encourager. « Nous promettons de rester aux cotés des organisateurs pour le bon déroulement desdits travaux » a-t-il indiqué.

Pour sa part, administrateur du grand marché Ex-Enipra (Madina, Ousmane Diallo, a affirmé que Depuis sa nomination, des efforts ont été fournis dans le cadre du curage des caniveaux autres fois remplis de déchets. Il ambitionne d’organiser d’autres initiatives surtout le service d’assainissement de son marché..

A noter qu’à l’issue de la cérémonie, gérants de boutiques, conducteurs de moto taxi, marchands et transporteurs ont salué le travail et la disponibilité de l’Administration générale de leur marché en faveur de l’amélioration de leur condition de travail. Unanimement ils ont demandé l’appui financier et matériel des bonnes volontés et celui de la mairie de Matam.