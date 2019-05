Les travaux du pont route-rail Brazzaville – Kinshasa débuteront en Août 2020 (BAD).

Les travaux de la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa (RD.Congo) seront lancés en août 2020 a annoncé le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinumi Adesina, dimanche à Oyo, à environ 400 km au nord–Congo

« Le projet pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa est un projet important d’intégration. Les travaux vont démarrer en août de l’année prochaine, pour un financement de 550 millions de dollars dont 210 millions USD de la BAD », a déclaré Akinumi Adesina, au cours d’une conférence de presse à la fin de son séjour de 24h à Oyo, ville natale du président congolais, Denis Sassou N’Guesso.

Selon le président du groupe de la BAD, « ce projet est comme celui entre le Sénégal et la Gambie, inauguré en janvier dernier ; nous allons le réaliser », saluant la « volonté forte » des présidentsDenis Sassou N’Guesso et Félix Tshisekedi de la République Démocratique du Congo, pour la réalisation de ce projet pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa.

En rappel, le pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa, dont les études de faisabilité sont presque bouclées, est un vieux projet d’intégration de l’Union Africaine (UA), conçu dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).