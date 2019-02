Les valeurs de l’Ivoirien nouveau expliquées aux agents du Trésor public

Les valeurs de l’Ivoirien nouveau ont été expliquées, lundi, aux agents du Trésor et de la comptabilité publique au cours d’une cérémonie de salut aux couleurs à Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette cérémonie de salut aux Couleurs destinée à sensibiliser les populations autour des valeurs et symboles identitaires de la République, s’est déroulée dans les locaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.

Après un cérémonial rythmé par le chant en chœur de l’hymne nationale du pays « L’Abidjanaise » pour la montée du drapeau national (orange, blanc et vert), le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré, s’adressant aux directeurs, chefs de services et agents de cette régie financière, a expliqué la nécessité pour ses collaborateurs de s’approprier les valeurs civiques et citoyennes.

« Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler les valeurs de l’union, de la discipline et du travail. Vous devrez mettre le travail au-devant. (…) Ce sont ces valeurs qui fondent l’Ivoirien nouveau aujourd’hui », a-t-il expliqué.

« C’est l’union qui fait la force, car le groupe est toujours fort que le plus fort du groupe », a insisté M. Assahoré, exhortant les agents du Trésor et de la comptabilité publique à travailler pour une « plus-value».

Depuis quelques années, le gouvernement ivoirien fait la promotion de l’Ivoirien nouveau qui doit désormais incarner les valeurs de l’union, de la discipline, du travail ainsi que les valeurs du respect des institutions l’Etat et de la chose publique.