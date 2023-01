Les Zambiens divisés sur les performances d’Hichilema (Enquête)

Les Zambiens ont des avis partagés sur les politiques économiques du pays. Seuls 51% de la population estiment que le gouvernement de la « nouvelle aube » du président Hakaindé Hichilema dirige le navire dans la bonne direction.Investi en août 2021 comme le 7e président de la Zambie après avoir remporté les élections dès le premier tour avec 59% des suffrages, Hakaindé Hichilema mène-t-il le pays à bon port ? Selon un sondage réalisé par le réseau de recherche panafricain Afrobarometer, seule la moitié des Zambiens approuvent la manière dont l’économie pays est gérée.

Près de la moitié des citoyens décrivent la situation économique du pays et leurs conditions de vie personnelles comme mauvaises, même si une majorité s’attend à ce que les choses s’améliorent au cours de l’année à venir.

La plupart des personnes placent la gestion de l’économie et la santé en tête de la liste des priorités du gouvernement, devant les infrastructures/routes, l’approvisionnement en eau, l’agriculture et le chômage.

Au moins six personnes sur dix, soit (61%) se déclarent satisfaites de la lutte contre la corruption, tandis que 60% donnent aux autorités des notes élevées pour leurs efforts visant à débarrasser le pays de la criminalité, indique l’enquête.

Environ 82% des citoyens pensent que le gouvernement fait du bon travail pour répondre aux besoins du pays en matière d’éducation, tandis que 72% approuvent ses initiatives de création d’emplois.

D’autres Zambiens, en revanche, estiment que le gouvernement n’est pas performant en ce qui concerne le maintien de la stabilité des prix, l’entretien des routes et des ponts, la réduction des écarts de revenus, la fourniture d’eau et de services d’assainissement, et l’amélioration des services de santé de base.

Afrobarometer a noté que, bien que le Parti unifié pour le développement national (UPND, sigle anglais), formation politique d’Hichilema ait remporté les élections de 2021 par une victoire écrasante, les derniers résultats suggèrent que la capacité du gouvernement à résoudre les problèmes économiques et à fournir des services publics de qualité pourrait être un élément clé pour maintenir le soutien dont il a bénéficié de la part des Zambiens.