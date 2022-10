Lesotho: jour de vote pour des élections législatives très disputées

Des milliers de Basotho ont voté vendredi pour des élections législatives, considérées comme une course à trois entre les trois partis les plus populaires du pays.Les bureaux de vote ont ouvert à 7h du matin heure locale (05h00 GMT) et devraient fermer à 19h.

Selon la Commission électorale indépendante (IEC), plus d’un million de Basotho, peuple bantou d’Afrique australe établi principalement en Afrique du Sud et au Lesotho, sont inscrits sur les listes électorales.

Les représentants à l’Assemblée nationale, qui compte 120 membres, sont élus par un vote populaire direct selon le système proportionnel mixte.

Dans le cadre de ce système, 80 parlementaires sont choisis dans des circonscriptions uninominales au scrutin majoritaire à un tour, tandis que les 40 autres sont élus dans une circonscription nationale au moyen d’une représentation proportionnelle par liste de parti.

Au total, 65 partis politiques sont en lice pour les élections générales, les trois principaux antagonistes étant All Basotho Convention (ABC) au pouvoir, dirigé par le ministre de la Santé, Nkaku Kabi, le Democratic Congress, dirigé par le vice-premier ministre sortant, Mathibeli Mokhothu, et le nouveau parti Revolution for Prosperity, dirigé par Sam Matekane.

Le parti disposant de la majorité parlementaire choisira le Premier ministre et formera le prochain gouvernement.

Toutefois, les experts s’attendent à la formation d’un gouvernement de coalition, eu égard à la forte probabilité d’un parlement sans majorité à cause du grand nombre de partis en lice.

Le Lesotho a connu quatre coups d’État militaires depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1966 et a tenu trois élections entre 2012 et 2017.