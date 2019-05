L’Ethiopie créé une autorité de régulation du pétrole

Le Parlement éthiopien a approuvé, mardi, une loi sur la création d’un organisme de réglementation de l’approvisionnement et de la distribution du pétrole et des produits pétroliers.Le pétrole est un produit stratégique qui constitue la principale source d’énergie essentielle au développement et à la prospérité du pays.

L’Ethiopie dépense plus de 2,8 milliards de dollars par an pour importer du carburant, soit 3,8 millions de tonnes pour la seule année dernière.

La nouvelle autorité aura pour objectif de veiller à ce que le pétrole et les produits pétroliers destinés aux utilisateurs finaux soient conformes aux normes et spécifications nationales, à la fiabilité de leur approvisionnement et à la distribution de leur accessibilité au public, ainsi qu’à la conformité de leur utilisation avec l’usage auquel ils sont destinés.

Elle devra coordonner et soutenir également les acteurs impliqués dans les activités d’approvisionnement et de distribution de pétrole et de produits pétroliers, de manière à leur permettre de s’acquitter de leurs obligations légales et contractuelles avec un sens des responsabilités et de reddition de comptes, tout en mettant en place un système de contrôle destiné à cette fin.

Par ailleurs, elle déterminera en nature et en quantité, le pétrole et les produits pétroliers à conserver en réserve, et apportera le soutien nécessaire à une administration efficace et efficiente des réserves de pétrole et à la construction de dépôts de stockage de pétrole, en collaboration avec les organismes appropriés.