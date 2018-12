L’Ethiopie se dote d’une garde républicaine

L’Ethiopie s’est dotée d’une garde républicaine, chargée principalement de la protection du Premier ministre, a rapporté dimanche la radio Fana, proche du pouvoir, six mois après l’explosion d’une grenade dans une foule venue écouter ce dernier.

Cette garde républicaine nouvellement formée s’est entraînée ces six derniers mois à « protéger les hauts responsables du gouvernement et leurs familles contre toute forme d’agression de la part de forces mal intentionnées », a indiqué Fana sur son site internet.

La protection de ces hauts responsables était jusqu’à présent assurée par d’anciens soldats d’élite et des membres des services secrets, qui ne formaient toutefois pas une force spécifiquement dédiée à cette tâche.

L’établissement de cette garde républicaine fait suite à l’explosion d’une grenade, le 23 juin, au milieu d’une foule immense venue écouter le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans le centre d’Addis Abeba, faisant 1 mort et 150 blessées.

Certains observateurs estiment que le Premier ministre, qui en était sorti indemne, était la cible de cette attaque.

L’Ethiopie possédait une garde impériale lors du règne de l’empereur Haïlé Sélassié. Cette dernière avait été démantelée lors de la chute de l’empereur en 1974 et aucune force similaire n’avait depuis été formée.

Depuis sa nomination en avril, M. Abiy a multiplié les réformes majeures, libérant des milliers de dissidents et de journalistes, faisant la paix avec le voisin ennemi, l’Érythrée, et annonçant la privatisation de grandes compagnies publiques.

Mais la multiplication des affrontements à caractère ethnique dans la capitale et des régions plus reculées a terni son action et fait craindre que le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique ne sombre dans la violence.