L’Ethiopie signe un accord de financement de 400 millions dollars avec la BM

L’Ethiopie et la Banque mondiale ont signé mercredi un accord de financement d’un montant de 400 millions de dollars pour le projet de filets de sécurité et d’emplois productifs urbains (UPSNJP).L’accord a été signé à Addis-Abeba par Ahmed Shide, Ministre éthiopien des finances, et Ousmane Dione, Directeur national de la Banque mondiale pour l’Ethiopie, l’Erythrée, le Soudan du Sud et le Soudan.

Le montant indiqué de financement de l’Association internationale de développement (IDA) a été approuvé le 30 septembre 2020 par le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale.

La subvention va appuyer les efforts de l’Ethiopie pour l’amélioration des revenus des citadins pauvres et promouvoir l’inclusion des jeunes urbains défavorisés sur le marché du travail dans le cadre de l’UPSNJP.

L’UPSJP fournira une protection sociale ainsi que des services liés à l’emploi à 816.000 bénéficiaires dans environ 83 villes du pays.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale a approuvé le mois dernier une subvention de 80 millions de dollars pour aider le gouvernement éthiopien à stimuler la productivité agricole et à améliorer l’accès des petits agriculteurs au marché.