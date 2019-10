L’Ethiopie sous la menace de criquets pèlerins (ministère)

Le ministère éthiopien de l’Agriculture a annoncé avoir pris des mesures préventives pour lutter contre l’infestation de criquets pèlerins dans diverses régions du pays.Les essaims de criquets pèlerins qui ont émigré du Moyen-Orient à travers le Yémen et le Somaliland constituent une menace sur les Etats régionaux du Tigré, de l’Afar, du Somali et de l’Amhara et posent de sérieux problèmes à l’administration de la ville de Dire Dawa.

Plusieurs véhicules, une équipe d’experts et deux avions pulvérisateurs aériens ont été envoyés dans les régions pour combattre l’invasion, a confié à la presse, le ministre de l’Agriculture, Sani Redi.

Les opérations menées par les jeunes pour contrôler les essaims dans leurs zones respectives sont en train de porter leurs fruits, a-t-il déclaré.

Les criquets qui peuvent parcourir 60 à 70 km/heure et jusqu’à 300 km par jour, consomment la majeure partie de la végétation sur leur passage.

Ces criquets auraient déjà détruit l’herbe, les arbustes et les cultures sur pied dans l’est du pays

Selon l’Agence métrologique éthiopienne, le prolongement de la saison des pluies devrait créer un environnement favorable à la reproduction et à la propagation des criquets pèlerins dans d’autres régions du pays.