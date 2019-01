Liberia: George Weah en terrain difficile après un an au pouvoir

Ellen Johnson Sirleaf en avait rêvé, George Weah l’a fait. Mais comme pour le reste du programme du président libérien, l’application de la loi sur la propriété de la terre, adoptée pendant sa première année de mandat, bute sur des difficultés financières.

L’accession au pouvoir le 22 janvier 2018 de l’ancien attaquant du PSG et du Milan AC, succédant à Mme Sirleaf (2006-2018), première femme élue chef de l’Etat en Afrique, a soulevé un immense espoir dans ce pays pauvre d’Afrique de l’Ouest.

C’est à George Weah, seulement deuxième président « indigène » de l’histoire du pays, c’est-à-dire n’appartenant pas à l’élite « américano-libérienne » descendant d’esclaves affranchis monopolisant le pouvoir depuis 170 ans, qu’est revenu le privilège de promulguer en septembre la loi sur la propriété de la terre.

« Nous sommes très contents que le nouveau gouvernement ait adopté cette loi. Nous en attendons les retombées, parce que jusqu’à présent personne ne nous a consultés sur l’avenir de notre terre », a expliqué à l’AFP Juma Seah, le chef traditionnel de Siafa Curve, une bourgade de 3.000 habitants située à 120 km au nord de Monrovia.

C’est sur les terres de ce village et d’une dizaine d’autres des environs que le gouvernement a accordé dans les années 2000 au conglomérat malaisien Sime Darby, géant mondial de l’huile de palme, une concession de 63 ans, sans en aviser la population, essentiellement agricole, selon les habitants.

Les compensations financières de quelques centaines de dollars américains, la construction de latrines et d’un puits et l’embauche d’un membre de chaque famille par le groupe ne compensent pas la perte de leurs moyens de subsistance, estime le chef du village.

« Nous vivons ici comme des réfugiés », affirme Juma Seah.

L’une des principales innovations de la loi tient à l’attribution aux communautés villageoises de « droits coutumiers » de propriété, et non plus seulement d’usage, sur leurs terres ancestrales.

« Une des racines profondes de la guerre civile au Liberia a été ces conflits fonciers endémiques », explique Stanley Toe, directeur exécutif de l’Autorité foncière du Liberia, chargée de la mise en oeuvre du texte, en référence à la guerre qui a fait quelque 250.000 morts entre 1989 et 2003.

– Volonté contrariée d’agir vite –

Jusqu’à l’adoption de cette loi, les terres ne faisant pas l’objet d’un titre privé, soit la majeure partie du pays, appartenaient au domaine public, sur lequel l’Etat pouvait accorder à sa guise des concessions aux entreprises privées, agricoles ou minières, sans véritable droit de regard des habitants.

Le texte, élaboré en 2014 mais qu’Ellen Johnson Sirleaf n’était pas parvenue à faire voter malgré une ultime tentative en fin de mandat, prévoit une période de deux ans à partir de son entrée en vigueur pour établir un cadastre national des « terres coutumières ».

Mais quatre mois plus tard, le processus n’a pas encore débuté, reconnaît Stanley Toe, soulignant « la situation financière précaire que traverse le gouvernement ». Pour accomplir sa mission, l’Autorité foncière s’est donc tournée vers la communauté internationale, dont elle espère des engagements pour pouvoir entamer sa mission dans les prochains mois, indique-t-il.

Car depuis son accession à la présidence, celui qui a grandi dans un bidonville de Monrovia, élu sur un programme en faveur des pauvres, doit frapper à toutes les portes pour trouver les moyens de financer la relance d’une économie sinistrée par une meurtrière épidémie d’Ebola (2014-2016).

« Le président veut tout faire le plus vite possible, ce qui n’est pas simple en ce moment en raison du manque de financement », résume son porte-parole, Solo Kelgbeh.

Il a engrangé quelques succès en lançant le chantier du premier hôpital militaire du pays et en instaurant la gratuité des études universitaires.

Mais à l’exception de son vaste programme de construction de routes, son bilan ne trouve guère grâce aux yeux de l’opposition. Sous George Weah, « les prix n’ont cessé de grimper, beaucoup de gens ont du mal à joindre les deux bouts », critique pour sa part un militant de l’ex-parti au pouvoir, Abednigo Johnson.

L’administration Weah a en outre été affaiblie pendant des mois par des soupçons de corruption lors d’une rocambolesque affaire de disparition présumée de billets imprimés à l’étranger, avant que la Banque centrale n’assure qu’il n’en était rien.

Quant à ses relations avec les médias, malgré la présentation d’une loi dépénalisant la liberté de la presse, elles restent empreintes de tensions, à la suite notamment d’attaques de ministres contre des journalistes, menacés de prison.