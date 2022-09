Libye: Le Maroc se félicite de la nomination de Bathily comme nouvel envoyé spécial

Le Maroc se félicite de la nomination de Abdoulaye Bathily comme représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Libye et chef de la mission d’appui onusienne dans ce pays, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères.Le Royaume « exprime son soutien total au nouvel envoyé onusien et son entière disposition à collaborer avec lui pour contribuer aux efforts fournis afin que les différentes parties puissent trouver des terrains d’entente et aboutir à des élections législatives et présidentielles, seul moyen de dépasser la situation actuelle », poursuit le communiqué.

Le Maroc, qui a accueilli la signature de l’accord politique de Skhirate, le 17 décembre 2015 et abrité les dialogues de Bouznika entre les parties libyennes a « la ferme volonté de poursuivre son implication dans les efforts internationaux visant la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays maghrébin frère », conclu la même source.

Né en 1947, Abdoulaye Bathily est un homme politique et un diplomate sénégalais chevronné. Il a été notamment ministre de l’Environnement (1993-1998) et de l’Energie (2000-2001) avant de rejoindre l’ONU en 2014 et où il a officié, entre autres, en tant que représentant spécial du secrétaire général pour la République centrafricaine.

Abdoulaye Bathily est le 8e envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye. C’est le premier Africain à occuper ce poste.