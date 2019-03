Libye: MSF dénonce des taux « alarmants » de malnutrition parmi des migrants détenus à Tripoli

Médecins sans frontières a dénoncé jeudi les conditions de détention « extrêmes » et des taux « alarmants » de malnutrition parmi les réfugiés et migrants qu’elle a pu rencontrer dans un centre de détention de Tripoli, en Libye.

Deux séries de dépistage nutritionnels menés dans le centre de Sabaa par l’ONG indiquent que « près du quart des personnes incarcérées » dans ce centre souffrent de malnutrition, « les enfants étant nettement plus susceptibles que les adultes de souffrir de malnutrition sévère et modérée », précise MSF dans un communiqué.

Ces conclusions corroborent, selon l’ONG, les témoignages affirmant que « les détenus ne reçoivent qu’un repas tous les deux ou trois jours et que les nouveaux arrivants peuvent attendre jusqu’à quatre jours avant de recevoir de la nourriture ».

« La situation est extrêmement préoccupante » et « la nourriture est systématiquement identifiée comme la principale cause d’anxiété dans ce centre », affirme Kees Keus, conseiller santé de MSF pour la Libye, dans le communiqué.

L’ONG rapporte aussi avoir découvert, le 21 février, « 31 personnes enfermées dans une petite cellule mesurant seulement 4,5 mètres sur 5 mètres, soit 0,7 m2 d’espace par personne ».

« Il n’y avait pas suffisamment de place pour s’allonger, ni de latrines dans la pièce, forçant les détenus à uriner dans des seaux et des bouteilles en plastique » dans cette cellule où les migrants sont restés enfermés « pendant plus d’une semaine ».

MSF s’inquiète également d’avoir découvert un tiers d’enfants et d’adolescents parmi les détenus, qui « ont 50% plus de risques de souffrir de malnutrition grave », et appelle les autorités libyennes et la communauté internationale « à agir en urgence pour mettre fin aux conditions inhumaines et dangereuses dans les centres de détention libyens ».