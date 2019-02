Ligue 1 ivoirienne de football: FC San-Pédro étrille Moossou FC ( 3-0)

Le FC San-Pédro a étrillé samedi soir ( 3-0) le club de Moossou FC à domicile au Stade Auguste Denise au terme d’un match de la 18è journée de la ligue 1 ivoirienne de football. Pour le compte de cette même journée, l’ASI d’Abengourou et l’AS Tanda se sont neutralisés ( 1-1), l’Africa sports d’Abidjan et le Sporting club de Gagnoa se sont également quittés sur le score nul et vierge de ( 0-0).

Quant aux clubs de Williamsville Athletic Club ( WAC) et le Racing Club d’Abidjan, ils ont respectivement dominés Bouaké FC (2-0) et l’USC Bassam ( 1-0). La 18ème journée de cette compétition se poursuit dimanche avec les confrontations Afad-Asec Mimosas au Stade Robert Champroux de Marcory ( Sud d’Abidjan) et Lys FC-SOA au stade Biaka Boda de Gagnoa ( Centre-ouest).

Classement provisoire Ligue 1 ( 18ème journée)

1er- SOA: 38 pts+12 ( -1 match)

2è- FC San-Pédro: 33 pts+11

3è- Racing Club d’Abidjan: 32 pts+10

4è- Bouaké FC: 28 pts+3

5è- Afad: 25 pts +1 ( -1 match)

6è- Asec: 24 pts+1 ( -1 match)

7è- Sc Gagnoa: 24 pts+1 ( -1 match)

8è-Africa sports : 24 pts-5

9è- As Tanda : 22 pts-1

10è- Usc Bassam: 21 pts-1

11è- Abengourou: 20 pts-3

12è- WAC: 19 pts+0

13è- Lys FC: 18 pts-2 ( -1 match)

14è- Moossou FC : 18 pts-22