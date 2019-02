Ligue 1 ivoirienne : la SOA domine ( 1-0) l’AS-Tanda et prend le large au classement

La Société omnisports de l’armée ( SOA) a dominé samedi ( 1-0) l’Association sportive de Tanda ( AS-Tanda) au stade Ali Timité de Bondoukou dans le Nord-est du pays au terme d’un match comptant pour la 16ème journée de la ligue 1 ivoirienne de football.Avec cette victoire, la SOA conforte sa place de leader de cette compétition en devançant de 9 points son nouveau dauphin, le Racing club d’Abidjan (28 points), large vainqueur de FC Moossou (4-1) au stade Robert Champroux de Marcory dans le sud de la capitale économique ivoirienne.

Les quatre buts de la RCA ont été successivement inscrits par Silué Fousseni ( 51è minute), Traoré Djakaridja ( 59è minute sur penalty) et un doublé de Ouattara Ibrahim ( 71è minute et 90è minute+1). Du côté de FC Moossou, l’unique but a été l’œuvre de Cheick Amadou à la 13è minute.

Le Sporting club de Gagnoa s’est imposé ( 3-0) à domicile face à l’AFAD grâce à Ouédraogo Cheick à la 16è minute et un doublé de Sylla Mohamed ( 61è minute et 80è minute). L’Union sportive des clubs de Bassam (USC Bassam) a dominé ( 1-0) le FC San-Pédro grâce à un but de Koné Abdoulaye ( 90è minute+3).

La 16è journée de cette compétition se poursuit dimanche avec à l’affiche les oppositions Lys de Sassandra contre Bouaké FC à Gagnoa et l’Africa Sports d’Abidjan contre Abengourou au stade Robert Champroux de Marcory ( Sud d’Abidjan).