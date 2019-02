Ligue 1 ivoirienne: l’Africa Sports s’impose ( 2-1) face l’ASI d’Abengourou

L’Africa sports d’Abidjan s’est imposé dimanche ( 2-1) face à l’ASI d’Abengourou au stade Robert Champroux de Marcory dans le Sud d’Abidjan après une opposition comptant pour la 16è journée de la ligue 1 ivoirienne.Un « but matinal» des vert et rouge » inscrit par Yann Wilfried Zebré à la 14è minute donne l’avantage à l’Africa sports dès l’entame de la rencontre. Une joie de courte durée pour les « Aiglons» puisqu’une demi-heure après l’ouverture du score, l’ASI d’Abengourou rétablit la parité ( 1-1) grâce à Diomandé Mamadou à la 44è minute.

« Les vert et rouge », déterminés à vaincre l’adversaire, multiplient les offensives et inscrivent le but victorieux à la 84è minute grâce à Kouamé Kramo Aubin. Au stade Biaka Boda de Gagnoa ( Centre-Ouest), le Bouaké FC a surpris le Lys de Sassandra en le dominant ( 4-3).

Classement provisoire

1er- SOA ( 37 points+12)

2è- Racing club d’Abidjan ( 28 points+9)

3è-FC San-Pédro ( 27 points+7)

4è- Bouaké FC ( 27 points+7)

5è- ASEC ( 23 points+4(- 1 match)

6è- AFAD ( 22 points+0)

7è- Gagnoa ( 22 points-1)

8è- Tanda ( 21 points-1)

9è- Bassam ( 20 points-1)

10è- Africa sports ( 20 points-6)

11è- Lys Sassandra ( 18 points-1)

12è- Abengourou ( 18 points-3)

13è- WAC ( 12 points-3( – 1 match)

14è- Moossou FC ( 8 points-18)