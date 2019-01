Ligue des champions CAF: l’Asec Mimosas coule à Rabat face au WAC (2-5)

L’Asec Mimosas est lourdement tombé à Rabat face au Wydad Athlétic club (WAC) de Casablanca (2-5) en match comptant pour la 1ère journée du groupe A de la Ligue africaine des champions.Les champions marocains ont entamé la rencontre pied au plancher pour prendre les Mimosas à la gorge au sortir du premier quart d’heure avec l’ouverture de la marque par Le Haddad (1-0; 16è). L’Asec s’organise pour recoller au score.

A une minute de la pause, Wonlo Coulibaly envoie un missile qui nettoie la lucarne d’Ahmed Tagnaouti, le gardien de but du WAC pour signer l’égalisation de l’Asec Mimosas (1-1; 44è). C’est le score à la mi-temps.

A la reprise, les Ivoiriens ayant oublié leur football dans les vestiaires se sont livrés à des Marocains insatiables qui ont inscrit quatre buts supplémentaires contre un pour l’Asec pour remporter le match 5-2.

Babatundé (48è), El Moutaradji (56 è), El Karti (69è) et Aouk (80è) ont été les bourreaux des Ivoiriens qui ont inscrit leur deuxième but de la partie par Bagaté (85è) pour un cinglant 5-2, la plus lourde défaite de l’Asec en Ligue des champions.

Dans l’autre match du groupe, Lobi Star Football Club du Nigéria a dominé Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud (2-1) au Nnamdi Azikiwe Stadium d’Enugu au Nigéria.

Pourtant, ce sont les visiteurs sud-africains qui ont ouvert la marque par Anthony Laffor (1-0; 38è) avant de concéder l’égalisation de Lobi Star par l’Ivoirien Yaya Koné sur pénalty (1-1; 45è). Le but de la victoire nigériane a été l’oeuvre de Mathias Samuel Martins après la pause (2-1; 52è).

Classement du groupe A

1 WAC Casablanca 3pts+3

2 Lobi Star. 3pts+1

3 Mamelodi Sundowns 0pt-1

4 Asec Mimosas 0pt-3