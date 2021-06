L’imam Nanfo Diaby n’a commis aucun délit (Par Tierno Monénembo)

La Ligue Islamique qui, aux yeux de la loi, n’est qu’une association comme une autre, a le droit d’interdire à l’imam Ismaël Nanfo Diaby de prêcher ou de conduire la prière dans les mosquées relevant de son obédience.

Mais rien ni personne ne peut empêcher ce citoyen guinéen bénéficiant de tous ses droits civiques et moraux d’ériger un lieu de culte et de pratiquer la religion qu’il veut et dans la langue qu’il veut.

La Guinée n’est pas une république islamique, c’est une république laïque. La liberté de culte y est prescrite et garantie par les constitutions qui se sont succédées dans notre pays depuis l’Indépendance. Que cela soit clair pour tout le monde !

Ceux qui veulent d’une république islamique, chrétienne, bouddhiste, chamanique ou nestorienne n’ont qu’à proposer au peuple une constitution allant dans ce sens, c’est-à-dire fondée sur le Coran, la Bible, le Talmud ou le Sûtra du Cœur afin que les choses soient claires une fois pour toute.

En attendant, Ismaël Nanfo Diaby comme tout autre Guinéen, a le droit de prier en arabe, en malinké, en volapük ou en téméné. Ismaël Nanfo Diaby n’a commis aucun délit. Ce sont ceux qui tentent de nier le sacro-saint principe de la liberté de culte qui violent la Constitution, s’opposent aux droits du peuple et s’exposent donc au délit de trouble à l’ordre public.

La détention d’Ismaël Nanfo Diaby est illégale ! La condamnation de Foniké Mangué et de Madic 100 Frontières est scandaleuse ! Nous sommes en pleine dictature ! L’Etat primitif d’Alpha Condé nous étouffe ! L’arbitraire est devenu la norme, la barbarie, la manière la plus naturelle de gouverner. Comment les Guinéens peuvent-ils supporter un abus de pouvoir aussi révoltant ? Jusqu’où nous mènera notre légendaire passivité ?

Non, non et non, l’imam Ismaël Nanfo Diaby n’a commis aucun délit ! Foniké Mangué n’a commis aucun délit ! Madic 100 frontières n’a commis aucun délit ! Ismaël Condé (que l’on a cyniquement poussé au suicide) n’a commis aucun délit ! Souleymane Thia’anguel (dont je salue le retour au pays natal) n’a commis aucun délit !

Ousmane Gaoual Diallo n’a commis aucun délit ! Chérif Bah n’a commis aucun délit ! Souleymane Condé n’a commis aucun délit ! Cellou Baldé n’a commis aucun délit ! Etienne Soropogui n’a commis aucun délit ! Amadou Diouldé Diallo n’a commis aucun délit ! Mamadou Alpha Diallo (président de l’Association des Blogueurs de Guinée) n’a commis aucun délit ! Madame Bangoura Hadja Fatoumata Doumbouya n’a commis aucun délit ! Abdoulaye Bah n’a commis aucun délit !

Tous ceux qui croupissent en ce moment dans les geôles du sinistre dictateur Alpha Condé n’ont commis aucun délit ! Ils n’ont fait que dénoncer les crimes d’un régime aux abois, un régime au bout du rouleau qui sait qu’il n’a plus d’autre bouée de sauvetage que la géhenne et les coups de trique. Ils n’ont fait qu’exercer leur droit de parole sur cette terre qui est la leur par le droit du sol comme par le droit du sang.

Les vrais, vrais, vrais délinquants dans ce pays sont connus de tous. Ils s’appellent Alpha Condé, Kassory Fofana, Albert Damantang Camara, Bantama Sow, Damaro Camara, Kiridi Bangoura et alii.

Que fait la police ?

Tierno Monénembo, in Le Lynx