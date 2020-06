L’immeuble de Madina a brûlé le dimanche 7 juin

L’immeuble de stockage des pneus de gros porteurs et des matériaux de construction, a continué à brûler la nuit du dimanche 7 juin 2020. A 22 heures dimanche, le bâtiment qui a pris feu le matin, continuait à fumer et la police avait maintenu ses barrages de sécurité entre le carrefour Mafanco-Sig Madina et l’Imprimerie Patrice Lumumba à Coléah.

Tous les véhicules et autres usagers en provenance de Coléah et de Kaloum ont été soumis à une déviation obligatoire, pour joindre Madina. Et pendant l’immeuble a continué à cracher du feu et de la fumée la nuit de dimanche, un dispositif de sécurité a été déployé sur les lieux.

Dans la matinée du dimanche 7 juin, les véhicules des sapeurs-pompiers de la protection civile de Kaloum, Matam , Ratoma et de certaines entreprises privées ont bruyamment multiplié les aller-retour pour se ravitailler au niveau des bouches-d ’eaux, notamment dans la commune de Kaloum. Ces navettes, sur fonds de tintamarre, n’ont pas permis d’éteindre le feu qui a continué à enflammer l’immeuble et son contenu.

En attendant les résultats de l’enquête sur le terrain, agents des forces de sécurité et témoins du drame, disent ne pas connaitre l’origine de l’incendie de l’immeuble de sig-madina. Il n’y a pas eu de pertes en vie humaine mais les dégâts matériels sont très importants.

Les propriétaires des marchandises en caoutchouc et autres produits inflammables incendiés, parlent des pertes estimés à des milliards de fg de matériaux consumés par le feu.