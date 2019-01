L’immigration irrégulière au centre d’un atelier de formation

La lutte contre l’immigration irrégulière est l’un des combats du Ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger à travers l’atelier de formation qu’il a lancé ce mardi 22 janvier 2019 à Conakry.

Cet atelier de formation qui se tient les 22 et 23 janvier réunit plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), des acteurs impliqués dans la lutte contre ce fléau et l’ambassade d’Italie en Guinée. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général du Ministère des affaires étrangères qui a tenu à préciser l’importance que son département accorde à la lutte contre la migration clandestine à travers cet atelier.

« L’idée de cet atelier est venue d’une longue discussion que nous avons eue avec les représentants du gouvernement de l’Italie, nous avons eu l’idée donc de voir ce qui est possible de faire ensemble pour essayer de freiner ou de limiter cette migration irrégulière. Et comme nous le savons tous, c’est un problème transversal qui intéresse, toutes les couches de notre société, que ça soit des ONG, des universités, des organisations internationales, des pays européens qui interviennent dans ce domaine. Ainsi le ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger a pensé qu’il serait bien d’organiser un atelier qui va réunir l’ensemble des acteurs qui interviennent directement ou indirectement dans la problématique de la gestion de la migration irrégulière en Guinée. Les acteurs vont débattre de ces questions et ensemble nous allons aboutir à l’élaboration d’un document cadre qui pourra définir le rôle des uns et des autres. Ainsi quand un problème se posera, les acteurs n’iront plus à rang dispersé, mais plutôt grâce à ce cadre qui existe. On va voir comment on peut se compléter, s’entre aider pour trouver la solution que nous cherchons. Nous espérons que nous aurons des recommandations pertinentes et que nos partenaires bi et multilatéraux seront prêts à nous accompagner pour pouvoir aboutir à une solution définitive », a dit Mohamed Hady Barry, qui a représenté à cette cérémonie le ministre des affaires étrangères.



Très touchée par le flux migratoire, l’Italie adopte depuis une année, une politique radicale contre ce phénomène. Présent à cet atelier de formation, l’ambassadeur italien en Guinée pense que le problème de la migration irrégulière est une tromperie pour jeunes les africains.« Aujourd’hui on parle de la migration irrégulière, parce que c’est un sujet important et grave. Grave à la lumière de tous les morts enregistrés dans la traversée de la méditerranée, donc pour beaucoup de jeunes migrants guinéens, ça signifie une tragédie. Il faut le dire avec plus de clarté, que la migration irrégulière est une grande tromperie, il faut le souligner parce que tout ça est à la charge des jeunes, qui dépense pour une chose qui n’existe pas en Europe. En Europe ils vivent des conditions presque d’esclavage, donc la Guinée n’a rien à gagner et les guinéens sont à la première place de la migration en 2018, Donc ce sujet mérite d’être traité en Guinée, avec cet atelier nous espérons discuter avec tout le monde », a lancé Livio Spadavecchia. A souligner que cet atelier de formation va s’achever par la projection d’un film qui parle de ce phénomène de migration, réalisé par un jeune guinéen.