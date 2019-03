L’Institut de formation agricole de Côte d’Ivoire enregistre une bonification dans sa coopération avec la France

L’Institut national de formation professionnelle agricole (INFPA) de Côte d’Ivoire enregistre une bonification de ses échanges d’expériences avec la France dans le cadre de la coopération entre les deux pays.Cette bonification est marquée par le nombre de demandes des étudiants ivoiriens pour la France qui est passé à 18 contre 7 pour l’année dernière.

Selon le directeur de cet Institut, Onagna Berthé qui s’exprimait à la 56è édition du Salon international de l’agriculture de Paris (SIA) qui a refermé ses portes samedi, la coopération entre son institut et la France en matière de formation et d’échanges d’expériences est «fructueuse».

«Ce qui me réjouit de plus, ce sont les perspectives qui vont nous permettre de renfoncer davantage cette coopération au-delà des échanges des étudiants», a-t-il poursuivi, ajoutant que « nous allons recevoir des étudiants français comme la France va recevoir des étudiants ivoiriens et aussi des enseignants agricoles ».

Des échanges d’expériences en matière de gestion d’établissements sont par ailleurs envisagés dans le cadre de cette coopération.

« Nous sommes dans une phase de mise en place des agropoles en Côte d’Ivoire et dans la politique des agropoles, il est souhaité que les activités de la formation agricole soient transférées aux collectivités locales » a encore expliqué le directeur de l’INFPA qui compte s’inspirer de l’exemple français en la matière.