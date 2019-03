Le 8 mars prochain, afin de promouvoir les études et la recherche auprès des femmes, l’Institut français de Guinée organise un concours d’éloquence sur le thème « Les femmes aussi parlent de science ».

Placé sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique de Guinée et de l’Ambassade de France, entend donner la parole aux femmes engagées dans la recherche tant en sciences exactes qu’en sciences humaines et leur fournir les outils nécessaires pour faire entendre leur voix. Ainsi, les candidates sélectionnées bénéficieront d’une formation de 20h à l’art de l’éloquence qui sera dispensée au Centre d’Etudes de Recherche et de Formation en Immunologie de Guinée (CERFIG), partenaire de ce projet.

La formation sera dispensée par des représentants d’Eloquentia, spécialisée dans le domaine de l’art oratoire. Eloquentia s’est notamment fait connaître du grand public en France grâce au documentaire À voix haute : la force de la parole, diffusé à la télévision puis adapté au cinéma. L’Institut de français de Paris a sollicitée les équipes d’Eloquentia afin de proposer des formations à l’art oratoire dans une sélection d’Instituts de par le monde et organisera, à Paris, une finale internationale où s’affronteront les vainqueurs des différents concours nationaux.

Rendez-vous est donc pris le 8 mars, à 17h, au Centre Culturel Franco-Guinéen afin de savoir laquelle des candidates le jury auront retenu pour défendre les couleurs de la Guinée à la finale de Paris.