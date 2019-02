L’internationale nigériane Asisat Oshoala rejoint le FC Barcelona

L’internationale nigériane, Asisat Oshoala est prêtée à l’équipe féminine du FC Barcelone en Espagne par son club chinois le Dalian Quanjian, a-t-on appris vendredi sur le site du club catalan.Oshoala a déclaré sur son compte Twitter qu’elle « est ravie d’avoir rejoint l’équipe de football féminine du FC Barcelona ».

La footballeuse nigériane est arrivée à Barcelone jeudi matin pour subir des examens médicaux de routine, avant de parapher son contrat au bureau du président au Camp Nou, en présence du directeur responsable de la section féminine, Maria Teixidor et du directeur sportif Markel Zubizarreta.

«Le FC Barcelone est évidemment l’un des meilleurs clubs du monde. L’équipe a une grande histoire et une merveilleuse mentalité de football. Je suis emballée à l’idée de jouer à nouveau avec Vicky Losada. Elle est un excellent milieu de terrain, avec beaucoup d’énergie et de talent. J’ai aussi rencontré Fabiana en Chine et elle m’a aidé à prendre cette décision », a déclaré Oshoala.